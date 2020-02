Notizie Juventus, Piccinini attacca Nedved: “Intimidisce gli arbitri”

Notizie Juventus, Piccinini attacca Nedved: “Tutti possono stigmatizzare le parole di Commisso, tranne lui”

Notizie Juventus, Piccinini attacca Nedved | Giornata di polemiche oggi in Serie A, a seguito delle vicende vissute in Juventus–Fiorentina. Attraverso le voci del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso e del vice-presidente dei bianconeri, Pavel Nedved, si è accesa una lunga polemica nel corso della giornata, che ha visto protagonista anche il giornalista Sandro Piccinini. La storica voce dei canali Mediaset ha lanciato un messaggio molto chiaro a Nedved, in merito alle parole rilasciate nel post-partita di quest’oggi dell’Allianz Stadium. Ha twittato parole molto dure, dirette proprio al ceco: “Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri”.

Ultime Juventus, Piccinini attacca Nedved e risponde ai commenti via Twitter: interviene anche Pistocchi

Non è bastato un solo messaggio da parte di Sandro Piccinini: a più battute, ha risposto anche ai commenti che gli sono arrivati dei tantissimi tifosi della Juventus, scottati dalle dichiarazioni dello stesso giornalista: “Piccinini si è palesato per quello che è con questa uscita, ha perso una buona occasione per tacere anziché manifestare il suo odio antijuventino” dice un tifoso bianconero. La risposta non si è fatta attendere: “Studia la storia della Juve prima di parlare, ciao”. In seguito, anche Maurizio Pistocchi ha detto la sua: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io….e sai bene come è andata a finire”.

Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina pic.twitter.com/Wfs5fcL91P — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 2, 2020