Notizie Inter: infortunio Handanovic, le condizioni

Ultime Inter: infortunio per Handanovic, in dubbio per la gara di oggi. Come riportato da Tuttosport, con la squalifica comminata al terzo portiere Berni, oggi in panchina andrà a sedersi Filip Stankovic, il figlio dell’ex Dejan. Al suo fianco, però, potrebbe non trovare Padelli, bensì Handanovic.

Il numero uno non è al meglio e potrebbe riposare oggi lasciando così spazio al vice – un ex Udinese pure lui – che in Serie A non gioca dal 28 agosto 2016. Allora il portiere era al Torino, prima che Hart gli rubasse il posto. L’ultima volta a Milano in campo con i nerazzurri è stata il 13 gennaio 2019 in Coppa Italia contro il Benevento.

Ultime Inter: intanto Conte deve scegliere l’attaccante

Antonio Conte, oltre al portiere, è alle prese con il dilemma attaccante visto che Lautaro Martinez non ci sarà. Sanchez o Esposito? A sorpresa potrebbe spuntarla il giovane Esposito come partner del belga.

Sanchez a inizio settimana sembrava potesse tornare lui a far coppia dall’inizio con il belga, come ai bei tempi di Manchester. Il cileno quando è arrivato in estate sembrava poter esser addirittura titolare ma l’infortunio lo ha frenato.

L’infortunio alla caviglia rimediato durante un’amichevole in Nazionale ha inciso sul suo rendimento dato l’ntervento chirurgico e i tre mesi di recupero. Dopo il lungo stop, Sanchez si è ritrovato alla casella di partenza: mercoledì ha mostrato di essere indietro in Coppa Italia.