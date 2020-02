Notizie Barcellona, Allegri ha rifiutato la panchina: le ultime

Ultime Barcellona | Massimiliano Allegri ha detto “no”. Come riportato da AS, Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato la panchina del Barcellona.

La notizia sarebbe clamorosa, la richiesta da parte degli spagnoli sarebbe arrivata al tecnico livornese prima che i catalani scegliessero Quique Setien. Il noto quotidiano sportivo spagnolo lancia una vera e propria “bomb”. Max ha preferito non sedersi al timone del Barça dopo l’esonero di Ernesto Valverde. Ma soprattutto, Setien sarebbe stata la 5a scelta della società dopo i rifiuti, più o meno risaputi, di altri tecnici tra i quali Xavi.

Ultime Milan: Allegri aspetta lo United?

A proposito proprio del tecnico ex Juventus, l’allentare ha confessato la sua voglia di tornare in panchina ai microfoni di Udinese Tv:

“Al momento non mi manca la panchina, oramai siamo a fine anno restano pochi mesi al termine della stagione dopo vedremo quali saranno le opportunità che si apriranno”.

Il tecnico, accostato anche al Tottenham prima dell’arrivo di Mourinho, starebbe aspettando la panchina del Manchester United. Il club inglese, infatti, una volta salutato Ferguson è rimasto per anni senza successi (esclusa l’epoca Mourinho). Per questo motivo il toscano vorrebbe accomodarsi in panchina per rilanciare il club e, magari, dar il via ad una lunghissima collaborazione.