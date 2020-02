Napoli, Insigne verso il rinnovo: la società studia la soluzione migliore

Napoli, Insigne verso il rinnovo | Le ultime settimane da calciatore decisivo per le sorti del Napoli. Prima il gol in Coppa Italia contro la Lazio che ha permesso agli azzurri il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali, poi il gol alla Juventus, decisivo per il 2-0 finale. Lorenzo Insigne può continuare a vita nel club della sua città.

Napoli-Insigne prove di rinnovo

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Lorenzo Insigne e il Napoli stanno discutendo del rinnovo contrattuale. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il sodalizio definitivo tra il 24 e il club di Aurelio De Laurentiis. Al momento il suo contratto scade nel 2022 e quindi non sembra esserci particolare fretta di concludere la trattativa ma la sensazione è che il rinnovo ci sarà, con conseguente adeguamento di stipendio.

Insigne, i numeri stagionali

Era iniziata benissimo la stagione di Lorenzo Insigne con il Napoli. Doppietta alla prima stagionale contro la Fiorentina e conseguente vittoria per 3-4. Poi una parabola decisamente discendente. Dopo il gol al Lecce dal dischetto, il vuoto assoluto. Solo in Champions League, contro il Salisburgo è stato decisivo per la vittoria finale ma poi, l’ammutinamento prima e i risultati negativi, poi, hanno oscurato la figura di Lorenzo Insigne e ridimensionata agli occhi dei tifosi del Napoli. La settimana scorsa l’evidente rinascita con due gol in 4 giorni: ora è pronto a rinnovare.