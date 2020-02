Milan-Verona: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Milan-Hellas Verona: le probabili formazioni, ancora fuori Rebic. I rossoneri in campo a Milano per continuare il filotto di vittorie inaugurato dall’arrivo di Ibrahimovic e dalla sua prima da titolare a Cagliari.

Milan – Tuttavia Stefano Pioli dovrà fare a meno della Bennacer causa squalifica, chance in mediana al fianco di Kessiè. In difesa Kjaer dovrebbe star fuori, rientra Musacchio, mentre il recuperato Calabria insidia Conti sulla fascia destra. Scalpita Rebic che sarà titolare con Leao con Ibra ai box per infortunio.Novità anche a centrocampo dove giocherà Calhanoglu da interno e Bonaventura in corsia.

Verona – Per la prima volta da inizio stagione in attacco i rossoblu avranno problemi di abbondanza. Torna a disposizione anche Zaccagni che, al pari di Borini, contende un posto a Verre sulla trequarti. Per il ruolo di prima punta cerca conferma Di Carmine. Tuttavia la punta dovrà scalzare la concorrenza di Pazzini e Stepinski. In difesa Dawidowicz può essere preferito a Gunter per la sua fisicità che potrebbe essere fondamentale per reggere il confronto con Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Hellas: le probabili scelte dei due allenatori

Milan (4-4-2): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Hernandez, Castillejo, Kessiè, Calhanoglu, Bonaventura Leao, Rebic. All. Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahamani, Dawidowicz, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Verre, Di Carmine. All. Juric.