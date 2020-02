Milan-Verona 1-1: gli highlights video della gara di Serie A

Il Milan non riesce a battere il Verona e a San Siro non si va oltre l’1-1: le reti portano la firma di Faraoni e Calhanoglu. Ecco le emozioni e i gol della partita andata in scena a Milano per la 22a giornata.

Partita come ci si aspettava un po’ bloccata. Il Milan crea, ma non quanto accaduto nelle ultime giornata con Ibra in campo. Assente il nuovo acquisto per influenza. A passare in vantaggio è proprio la squadra ospite con Faraoni. Juric sogna il colpo a San Siro, ma Calhanoglu rovina la festa e segna. Nella ripresa nessun gol ed espulsione per Amrabat che salterà Lazio-Verona in settimana per il recupero.

LA SINTESI NEL DETTAGLI ED IL TABELLINO DI MILAN-VERONA