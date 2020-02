Milan, Pioli: “Doppio stop per Ibra, vuole esserci nel Derby”

Milan-Verona 1-1 | Al termine del match di Serie A tra Milan e Verona, ha parlato il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli.

Stefano Pioli parla al termine di Milan-Verona di Serie A. Queste le parole a Sky Sport dell’allenatore del club rossonero che si ferma con un pari dopo le ultime vittorie che avevano rialzato il morale dell’ambiente. Il tecnico felice della prestazione della squadra anche visti i tanti assenti. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“Abbiamo sofferto il giusto, solo sei tiri in porta sono arrivati. Abbiamo avuto una clamorosa occasione a inizio partita e abbiamo avuto troppa poca lucidità in alcune giocate. Avevamo troppa voglia di vincere e seguire su questo periodo importante. Lo spirito dei miei giocatori, della generosità e di tutto fa la differenza. Dobbiamo costruire qualcosa su questa base. Abbiamo il Derby, la semifinale di Coppa con la Juve e tante altre sfide importanti. Ci sono mancati tanti calciatori importanti, la fatica della gara di Coppa in settimana si è fatta sentire. Affaticamento e influenza per Ibra, speriamo di vederlo nel Derby. Ibra è Ibra, ovvio che vorrà esserci. Esordio di Maldini? Ha qualità e talento, sta lavorando bene. Gli ho detto vedrai che ti arriva la palla, ma non sono stato un buon veggente (ride, ndr). Mi piace lo spirito della squadra”.