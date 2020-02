Mercato Juventus: Chiesa osservato speciale, le ultime

Ultime Juve: Chiesa di scena a Torino, potrebbe essere la sua nuova casa. Come riportato da Tuttosport, l’esterno della Fiorentina è il grande obiettivo di mercato dei bianconeri in vista dell’estate. Il calciatore tornerà all’Allianz Stadium dopo un periodo primavera/estate travagliato al punto giusto.

Il calciatore in estate è stato ad un passo dalla Juventus, saltato a causa del passaggio di proprietà della Fiorentina: dalla famiglia Della Valle all’imprenditore italo-ameicano Rocco Commisso.

Con l’arrivo del nuovo patron il calciatore è stato tenuto a Firenze. Il nuovo presidente non ha mollato d’una virgola rispetto ai suoi propositi di tenere il pezzo più pregiato della rosa per almeno un anno, anche a dispetto di un accordo di massima già trovato con la Juventus. Anche l’Inter aveva tentato l’affondo in estate ma il presidente ha chiuso ogni spiraglio.

Tuttavia ora il numero uno del club sarebbe pronto a mollare la presa. Il patron ed i suoi collaboratori stanno lavorando ora, innanzitutto, per far firmare a Chiesa il rinnovo del contratto (altrimenti in scadenza nel 2022) in modo da poter poi, nel caso, discutere l’eventuale cessione a cifre più alte.

Ultime Juve: quanto vale Chiesa?

La sua valutazione è sopra i 60 milioni di euro. La Juventus monitora la situazione. Dopo Kulusevski vorrebbe comprare anche Tonali, più altri talenti. Paratici dovrà decidere fino a che punto spingere su Chiesa per regalare a Sarri il rinforzo richiesto.