Liverani dopo Lecce-Torino: “La partita migliore della stagione, soddisfatto dal mercato”

Liverani nel post-partita di Lecce-Torino

Liverani dopo Lecce-Torino | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani. Ecco le sue parole al margine della vittoria contro i granata.

Le parole di Liverani

“Prima vittoria in casa, credo che in questa stagione sia la più lampante come partita. Abbiamo fatto veramente molto bene su tutti gli aspetti, costruendo dal basso, qualità tecnica e organizzazione… C’è bisogno di giocatori di qualità per esprimersi così. I ragazzi che sono arrivati dal mercato sono veramente bravi, sono stati capaci di inserirsi bene”.