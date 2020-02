Lecce-Torino 4-0: i giallorossi affondano Mazzarri (HIGHLIGHTS VIDEO)

Il Lecce batte il Torino 4-0 grazie ai gol di Deiola, Barak, Falco e Lapadula: ecco gli highlights video della sfida del Via del Mare.

Le sintesi e i gol di Lecce-Torino 4-0

Un Lecce molto migliorato in questo calciomercato, con gli arrivi di Saponara e Barak, trova finalmente la sua prima vittoria casalinga di questa stagione in Serie A. Crisi nera invece per Mazzarri, che adesso rischia di essere esonerato, anche per l’atteggiamento della sua squadra, apparsa remissiva al di là dei gol incassati. Nessuna reazione infatti, né alla rete di Deiola, né a quella del centrocampista ceco al 19′. L’infortunio di Verdi al 24′ ed il gol annullato a De Silvestri non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, definitivamente precipita dopo l’eurogol di Falco dalla distanza. La chiude Lapadula su calcio di rigore.