Lazio, Inzaghi analizza la vittoria sulla SPAL | La Lazio vince e convince contro la SPAL con un’altra sontuosa partita di Ciro Immobile. Doppietta per l’attaccante campano, così come Caicedo che sigla la sua personale doppietta. C’è gloria anche per Adekanye, giovane attaccante della Lazio alla prima rete in Serie A.

Lazio, Inzaghi analizza la gara dell’Olimpico

“E’ normale che devo chiedere gli straordinari ai ragazzi. Ieri Caicedo aveva un piccolo problema ma devo ringraziarlo per aver stretto i denti. Nella rifinitura non stava bene. Sono stati bravi i ragazzi a far diventare facile una partita complicata, viste le ultime trasferte della SPAL“.

Il 5-1 fa felice Simone Inzaghi che ora cerca continuità.

Dove vi puà portare questo lavoro? “Noi dobbiamo cercare di migliorarci sempre perché sappiamo che le partite della Serie A sono tutte difficili. Con questo spirito possiamo fare davvero bene“.

Inzaghi ha parlato anche del mancato arrivo di Giroud

“Tenere tutti gli attaccanti in buona salute è ottimo ma non sempre è così. Se fosse arrivato Giroud non avrebbe certamente tolto spazio e luce ai nostri attaccanti. Caicedo e Immobile stanno facendo benissimo, Adekanye si sta ben inserendo e vedremo cosa può fare. Se fosse arrivato un aiuto dal mercato non ci sarebbe dispiaciuto, anzi”.

Adekanye? “E’ un bravissimo ragazzo, si sta inserendo sempre meglio. Arriva dal settore giovanile del Liverpool e sta facendo benissimo“.

Firmeresti per il secondo posto? “Dobbiamo firmare per fare sempre partite come queste. Mancano 17 partite, sono tantissime e continuando a lavorare cerchiamo di arrivare più in alto possibile“.