Juventus, Paratici nel pre-partita: “Rosa competitiva, Emre Can importante”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a DAZN prima della gara:

“Abbiamo una rosa competitiva ed il mister la sfrutta come meglio crede, sappiamo benissimo che nel calcio di oggi non si gioca più solo in 11. I cambi sono fondamentali.

Mercato ed Emre Can? E’ un calciatore improtante a livello europeo. Da noi ha fatto bene lo scorso anno, quest’anno per il tipo di gioco che sviluppiamo non aveva le caratteristiche adeguate ma resta un grande calciatore”.

Ultime Juventus: infortunio per Ronaldo

Piccolo problema per Cristiano Ronaldo, invece, nel pre-partita. Il portoghese si è tagliato ad una gamba e non ha svolto nel migliore dei modi il riscaldamento come confermato da DAZN.