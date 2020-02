Partita spettacolare all’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina: decidono i gol di Ronaldo, che scrive ancora una volta il suo tabellino, proseguendo il suo ottimo momento.

Juve-Fiorentina termina con il risultato di 3-0

La Juventus vince non senza qualche polemica contro la Fiorentina, capitalizzando al meglio due occasioni dal dischetto, una per tempo. Partono subito forte i bianconeri, che già reclamano per un contatto in area tra Pjanic e Cutrone al 10′: il bosniaco cade in malo modo e non riesce a sfruttare il buon cross di Cuadrado, per l’arbitro è tutto regolare. Al 22′ una splendida parata di Szczesny nega la gioia del gol a Federico Chiesa, che con una mossa acrobatica aveva deviato di tacco il pallone verso la porta. Il risultato si sblocca al 40′, quando Pezzella devia con in braccio un tiro di Pjanic: on field review e calcio di rigore, trasformato da Cristiano Ronaldo.

La ripresa è più blanda, si registra una fiammata di Higuain, che prima di essere sostituito da Dybala costringe Dragowski ad un miracolo. Il portiere viola però non può nulla quando Ronaldo si presenta per la seconda volta dagli 11 metri: questa volta il rigore è cagionato da un intervento di Ceccherini su Bentancur, è il 19′ gol in campionato per il portoghese. Il 3-0 porta invece la firma di De Ligt, che di testa batte il portiere su angolo di Dybala.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DI JUVENTUS-FIORENTINA

Il tabellino

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (83′ Bernardeschi), Higuain (67′ Dybala), Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal (61′ Vlahovic), Dalbert; Chiesa, Cutrone (73′ Sottil). All. Iachini

Gol: 40′ su rig. e 80′ su rig. Ronaldo

Ammoniti: Chiesa (F), Bonucci (J), Pezzella (F), Ghezzal (F), Ceccherini (F)