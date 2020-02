Juventus, Nedved contro Commisso: “Ora basta polemiche, vinto con merito”

Ultime Juventus-Fiorentina | Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, risponde a Rocco Commisso dopo le dichiarazioni del presidente dei viola riguardo i due calci di rigore concessi alla Juve. Queste le parole ai microfoni di DAZN: “Abbiamo vinto meritatamente, non voglio rispondere a Commisso, ha il mio rispetto ma si sta usando troppo il fatto che la Juventus non vinca con merito. Adesso basta, noi siamo stufi. La Juve vince sul campo e dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri”.

Rigore Juventus Fiorentina, le parole di Commisso

“Il primo rigore ci può stare ma il secondo assolutamente no. Io ho visto i replay e non ci stava il secondo. Oggi sono scoppiato perché non si può andare avanti così. Il nostro calcio è visto in tutto il mondo e non possono succedere queste porcherie, è una vergogna. Se vogliono possono anche farmi la multa, la partita si deve vincere sul campo non devono deciderla gli arbitri. Ci sono stati altri errori a nostro sfavore e non è giusto, sia contro il Genoa che contro l’Inter. Ripeto che il nostro calcio è visto in tutto il mondo e quando sentono le mie parole si chiedono tutti cosa è successo. I ragazzi sono tutti scoraggiati. Le partite sono decise dall’arbitraggio e non va bene. La Juventus è forte e deve vincere sul campo“.