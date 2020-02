Juventus-Fiorentina, Ceccherini duro sui social: “C’è un motivo se state sul ca**o”

Juventus-Fiorentina: Ceccherini polemico su Instagram

Juventus-Fiorentina, Ceccherini | Polemica ad oltranza dopo il match di quest’oggi all’Allianz Stadium e non solo per quello che riguarda il botta e risposta tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso e il vice-presidente bianconero, Pavel Nedved. Ha lasciato qualche strascico il lunch match delle 12 e 30, la Fiorentina è rimasta scottata dalla sconfitta rimediata contro la Juventus. Il motivo riguarderebbe alcune scelte del direttore di gara, giudicate ‘disgustose’ dallo stesso patron del club viola. Tra i tesserati della Fiorentina ad aver creato polemica nel post-partita, c’è anche il difensore Federico Ceccherini, che ha discusso con un tifoso tra i commenti apparsi sul suo profilo di Instagram.

Ultime Fiorentina, polemica di Ceccherini contro la Juve: “Ci sarà un motivo se state sul ca**o”

Non le ha mandate a dire il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini. Il battibecco dei tesserati viola è continuato anche attraverso i canali social, dove è apparso il commento dello stesso centrale di difesa contro un tifoso della Juventus che ha voluto stuzzicarlo sotto un suo post di Instagram. “Se sei scarso non dare la colpa all’arbitro. Dai torna a casa, 3-0”, ma la risposta di Ceccherini non si è fatta attendere: “Se state sul ca**o a tutta Italia fatevi due domande! La risposta non è perché vincete, ti anticipo…”