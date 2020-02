Juventus-Fiorentina, ancora Commisso: “Nedved chiuda la bocca”

Ancora Rocco Commisso. Il presidente è letteralmente scatenato per i torti subiti in Juventus–Fiorentina e così parte al contrattacco dopo la risposta di Pavel Nedved alle sue precedenti dichiarazioni.

Juve-Fiorentina, Commisso contro Nedved

Le sue parole, a caldo, dopo la sconfitta della Fiorentina con 2 rigori a favore della Juventus, hanno fatto il giro del mondo, tanto da richiamare una risposta piccata da parte di Pavel Nedved. Ma il fuoco dalle parti di Firenze non si è spento, e poco dopo, ai microfoni di Raisport, Commisso ha rincarato la dose ai danni del vicepresidente bianconero: “La Juve non ha mai criticato gli arbitri? Nedved chiudesse la bocca, io parlo con il suo presidente. Bentancur ha simulato, sarebbe stata espulsione per doppia simulazione. Non hanno bisogno degli arbitri, hanno un monte ingaggi da 350 milioni di euro, noi da 55. Non voglio favori da nessuno, voglio solo essere trattato come tutti gli altri, sono arrivato a 70 anni senza aver bisogno di nessuno. Oggi si è sbagliato, ditemi voi se si è trattato di dolo o di errore. E adesso mi multassero pure“.



Commisso sul mercato

Chiaramente la prima parola riguarda Chiesa: “Oggi è un nostro giocatore, domani non so“. Una frase che apre una crepa nel cuore dei tifosi, fino a questo momento curato da un mercato da oltre 300 milioni di euro: “Eravamo in difficoltà, ora vediamo dove possiamo arrivare. Questo mercato è stato il mio regalo alla città di Firenze“.