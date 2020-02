Gotti dopo Udinese-Inter: “Dispiaciuto ma non deluso da stasera. Vedremo per il futuro”

Udinese-Inter, Gotti nel post-partita

Gotti dopo Udinese-Inter | Ha parlato al termine del match disputato alla Dacia Arena, il tecnico dei bianconeri, Luca Gotti. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Gotti

“Sul primo gol subito, potevamo far qualcosa di meglio, accorciare sarebbe stato importante. Siamo stati sfortunati, questo dobbiamo dirlo, gli episodi possono condizionare la partita. Piuttosto penso alle opportunità che abbiamo creato e questo dispiace. Nella prima ora di gioco abbiamo fatto bene, si fa fatica a digerire. Sono dispiaciuto ma non deluso, la squadra hanno affrontato la partita in maniera eccellente. Contro queste squadre, se non segni, paghi. Il mio futuro? Non complica il mio ruolo, continuerò a fare il mio lavoro. Difficile mandar giù aver fatto tre partite buone, raccogliendo zero. Sema e Fofana sono riusciti a mettere in difficoltà Moses solo dopo un po’ di tempo. Per quanto riguarda Fofana, lo dico con molta serenità, è da Champions League. Deve solo trovare continuità a quel livello lì”.