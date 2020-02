Genoa, Nicola: “Ho parlato con Criscito, questo punto non cambia nulla”

Atalanta-Genoa Nicola | Davide Nicola parla al termine di Atalanta-Genoa di Serie A. Queste le parole in conferenza stampa dell’allenatore del club rossoblu che trova un punto importante per la lotta salvezza. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

Atalanta-Genoa, Nicola in conferenza stampa parla anche di Criscito

“Pareggio arrivato contro una grande squadra e un grande allenatore, è un piacere veder giocare l’Atalanta. Quando vieni a giocare qua devi avere la consapevolezza di quello che vuoi fare. La squadra mi ha mostrato sicurezza, questa continuità di prestazioni ti può portare a qualcosa. Destro e Behrami pronti fisicamente. Con Criscito ho parlato molto prima e sa benissimo cosa penso di lui, abbiamo ricevuto delle richieste come Radu. Se fosse accaduto a qualche altro giocatore avrei fatto lo stesso. Mi fido di lui e di Barreca.

Il pareggio non cambia nulla, manca ancora tanto alla salvezza, abbiamo solo un punto in più. Iago Falque è un giocatore di qualità come gli altri che sono arrivati, possono in qualsiasi momento disputare uno spezzone di partita. Schone è impossibile metterlo in discussione, è un giocatore che ti dà mille opportunità. Masiello è un giocatore importante, non era facile giocare da ex dopo soli pochi giorni. Siamo soddisfatti di lui come deve essere lui stesso. E’ un giocatore che ci può darci una grossa mano nella lotta salvezza”.