Ultime Fiorentina, Vlahovic verso il rinnovo | Prima della gara contro la Juventus, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dei rinnovi contrattuali del club viola e ha fatto il punto sul mercato appena concluso. Nella questione rinnovi rientra anche Dusan Vlahovic.

Fiorentina, Vlahovic prolunga di un anno: in settimana il rinnovo

Dopo Federico Chiesa e Riccardo Sottil, arriva il momento del rinnovo per un altro attaccante della Fiorentina. Stando a quanto si legge su calciomercato.it, a metà mese è stato fissato un incontro tra la dirigenza viola e l’entourage dell’attaccante serbo per completare anche questa operazione. Il contratto in essere scadrà nel 2023: il prolungamento sarà di un ulteriore anno. Ci sarà, ovviamente, anche un adeguamento dal punto di vista economico. La Fiorentina, dunque, punterà ancora per molti anni su attaccanti giovani e pronti ad esplodere.

Vlahovic, i numeri stagionali

Ha iniziato benissimo la stagione corrente, il giovanissimo attaccante della Fiorentina. Ad agosto due gol e un assist nella gara di Coppa Italia contro il Monza. Poi un periodo complicato nelle prime gare di Serie A, come per tutta la squadra e la panchina a favore del duo Chiesa-Ribery. Solo a novembre sono arrivati i primi gol in campionato, con la doppietta, inutile, di Cagliari. Poi il gol oltre il 90′ contro l’Inter per il pareggio finale e il gol al San Paolo contro il Napoli per lo 0-2. Va sempre meglio la stagione del serbo e la Fiorentina ha deciso di puntare su di lui.