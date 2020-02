Fiorentina, Pradè: “Arrivati calciatori utili, sui rinnovi abbiamo fatto tutto”

Daniele Pradè, ds della Juventus, ha parlato a DAZN:

“Abbiamo preso dei calciatori utili al presente e che saranno utili in futuro come Amrabat. Stiamo costruendo mattone su mattone per diventare una squadra competitiva. Quello che ha fatto Commisso è stata qualcosa di strepitoso. Non mi ricordo squadre che a gennaio spendono 70 milioni.

Rinnovi (Chiesa)? Dobbiamo lavorare su tante cose, anche queste sono cose che portiamo avanti. L’unico contratto che resta da rivedere è quello di Vlahovic, con il resto abbiamo fatto praticamente tutto”