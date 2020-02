Fiorentina, Commisso si sfoga dopo la sconfitta contro la Juventus | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è pesantemente lamentato dell’arbitraggio di Pasqua per Juventus-Fiorentina. Secondo il presidente viola, la Juventus è stata aiutata dall’arbitro e la partita è stata decisa da tali scelte.

Fiorentina, Commisso: “Non ne posso più, è una vergogna aiutare la Juventus”

“Sono molto arrabbiato. Sono qui da sette mesi e non ho mai criticato gli arbitri. Varie volte non sono andati al VAR quando toccava a noi, oggi invece sono andati e ci hanno sfavorito. La Juventus non habisogno degli aiuti degli arbitri e dei regali. Non è giusto per il calcio italiano. Loro fanno milioni e milioni di fatturato e non ne hanno bisogno, le partite le devono vincere sul campo. Non ho mai parlato ma oggi sono stufo e voglio parlare. Se vogliono farmi la multa la pago ma non mi interessa“.

Il presidente ha poi continuato: “Il primo rigore ci può stare ma il secondo assolutamente no. Io ho visto i replay e non ci stava il secondo. Oggi sono scoppiato perché non si può andare avanti così. Il nostro calcio è visto in tutto il mondo“.

Commisso ha parlato anche della squadra

Qualcuno va contro la Fiorentina? “Ci sono stati altri errori a nostro sfavore e non è giusto. Ripeto che il nostro calcio è visto in tutto il mondo e quando sentono le mie parole si chiedono tutti cosa è successo“.

Come sta la squadra? “Sono tutti scoraggiati. Le partite sono decise dall’arbitraggio e non va bene. La Juventus è forte e deve vincere sul campo“.