Calciomercato Napoli: per Koulibaly offerta da 100 milioni

Calciomercato Napoli: Koulibaly via in estate

Notizie Napoli: Koulibaly pronto alla cessione. Il primo obiettivo per l’estate in casa Manchester United sarebbe Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dagli inglesi del Mirror, il tecnico Solskjaer considererebbe il centrale azzurro il partner perfetto per Maguire e da diverso tempo i Red Devils avrebbero inserito il centrale del Napoli in cima alla loro lista degli obiettivi.

Per questa ragione, nei prossimi mesi saranno intensificati i contatti con la società di Aurelio De Laurentiis.

Da parte della formazione di Manchester c’è la volontà di fare uno sforzo economico importante per portarlo in Premier League.

Ultime Napoli: incasso da 100 milioni per il centrale?

La cessione del senegalese, non è impossibile. Lo stesso Koulibaly avrebbe aperto a quest’ipotesi. Tuttavia non sarà semplice, visto che sulle tracce del centrale ci sono anche Real Madrid, PSG e Chelsea. Il prezzo fissato dal Napoli è di oltre 100 milioni di euro e da Manchester non sarebbe arrivata una chiusura.

Anzi, il tecnico starebbe convincendo la società a sborsare la cifra anche se così elevata perché secondo Solskjaer l’impatto del difensore azzurro sulla Premier sarebbe devastante e darebbe, dopo anni difficili, finalmente solidità al reparto arretrato degli inglesi. A conferma delle voci, il Napoli si starebbe già muovendo per diversi calciatori in entrata: dal Verona è già arrivato Rahmani e potrebbe sbarcare in azzurro anche Kumbulla.