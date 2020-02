Calciomercato Napoli, Boga interessa ma c’è la concorrenza dei club esteri | Anche questa sera Jeremie Boga ha incantato il Mapei Stadium con un gol e tantissime ottime giocate che hanno infiammato il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il calciatore ivoriano classe ’97 interessa molto in Serie A, con Napoli e Roma alla finestra per la prossima stagione.

Sassuolo, Boga piace a Napoli e Roma

Le qualità di Jeremie Boga sono da inizio anno molto limpide e per questo varie squadre italiane hanno messo nel mirino il giovane talento ex Chelsea. L’agente del 23enne qualche giorno fa aveva confessato l’interesse di club spagnoli e inglesi e continuando con queste prestazioni le società interessate non potranno che aumentare. In Serie A piace anche alla Roma di Paulo Fonseca ma ormai la concorrenza è già molto ampia. Per questo in estate bisognerà mettere sul piatto un’offerta molto corposa per accaparrarsi la velocità e la pericolosità dell’attaccante neroverde.

Boga, i numeri stagionali

Nella stagione attuale ha partecipato a tutte le gare del Sassuolo, diventando a dir poco fondamentale per lo sviluppo del gioco e delle azioni offensive della squadra di Roberto De Zerbi. E’ entrato in 8 gol, mettendo a segno 5 reti e fornendo 3 assist ai compagni. Le sue caratteristiche principali sono il dribbling, la velocità e la conclusione dalla distanza.