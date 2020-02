Calciomercato Juventus: 165 milioni per Van Dijk, si tifa per il Liverpool

Calcio mercato Juventus Van Dijk | Non tutti dimenticheranno il botta e risposta distanza tra Van Dijk e la sorella di Cristiano Ronaldo. L’ultimo Pallone d’Oro è stato vinto da Messi nei mesi scorsi, ma non sono mancate come sempre critiche e frecciatine. Era sfida a tre tra Messi, Cristiano Ronaldo e il difensore olandese. Con l’assenza del calciatore portoghese della Juve alla cerimonia però arrivarono delle dichiarazioni di Van Dijk: “Senza CR7 un rivale in meno per il Pallone d’Oro? Perché, è davvero un rivale?”. Nessuna riposta da parte di CR7, ma la sorella del campione portoghese attaccò il calciatore del Liverpool con un post su Instagram. Intanto, come riportato dai colleghi spagnoli del noto quotidiano The Sun, l’anno prossimo i due potrebbero essere compagni di squadra.

Mercato Juve: nuova sfida per Van Dijk

Il Liverpool è sempre più vicino alla vittoria della Premier League e con questo titolo per Van Dijk non ci sarebbe nient’altro da vincere con i Reds. Come riportato dal The Sun, la Juventus pensa che il calciatore possa essere pronto ad accettare una nuova sfida a fine stagione. Il Liverpool ha pagato ben 86 milioni per l’acquisto del centrale più forte al mondo e la Juve pensa a un’offerta in estate di circa 165 milioni di euro. La Juve pensa anche al futuro vista l’età di Giorgio Chiellini. Intanto a Torino tifano per la vittoria della Premier di Klopp.