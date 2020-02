Calciomercato Juventus: Malen, Boadu e Tonali in estate

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Malen, Boadu e Tonali rappresenteranno il nuovo corso

Calcio mercato Juve: i bianconeri si muovono sul mercato già per giugno. Come riportato da Tuttosport, Fabio Paratici segue soprattutto giovani. Non solo Sandro Tonali del Brescia, anche all’estero.

In effetti i giocatori che possono migliorare la Juventus nell’immediato, cioè prendendo fin dall’estate il posto degli attuali titolari, sono pochi.

Lo scorso anno i bianconeri hanno ringiovanito la difesa con Matthijs De Ligt e Merih Demiral (oltre a Romero, rimasto in prestito al Genoa), nel 2020 le priorità sarabbi centrocampo e attacco. Il primo colpo è stato piazzato a inizio gennaio con Dejan Kulusevski, 2000 rivelazione della Serie A. La Juventus ha bruciato sul tempo la ricca concorrenza mettendo sul piatto 44 milioni tra parte fissa (35) e bonus (9).

Ora la Juve vuole fare lo stesso con Alessandro Tonali. In questa trattativa, tuttavia, le variabili sono tante. Paratici sta portando avanti tanti discorsi in parallelo e ha già mosso passi importanti tanto con il presidente del Brescia Massimo Cellino quanto con l’agente del giocatore, l’avvocato Beppe Bozzo. Alla Continassa avrebbero voluto prenotare Tonali già a gennaio. Cellino ha preferito rimandare ogni discorso a giugno, quando entreranno in scena anche Inter, Psg e Real Madrid.

Ultime Juve: colpi dall’estero

I bianconeri guardano anche all’estero: i nomi buoni sono quelli di Jude Bellingham che, nonostante gli appena 16 anni (classe 2003), protagonista assoluto a Birmingham City in Championship. Occhio anche al 17enne Ryan Gravenberch dell’Ajax, molto simile a Pogba. Restano nei radar il 2001 Myron Boadu (19 reti con l’Az Alkmaar) e il ‘99 Donyell Malen, che col Psv è a quota 17 gol.