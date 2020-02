Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo al PSG con Mbappe e Neymar, operazione firmata Nike

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo al PSG con Mbappe e Neymar

Calciomercato Juventus Cristiano Ronaldo PSG | Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain! Questa la possibile e clamorosa operazione di mercato che andrebbe a concludersi la prossima estate. Il cinque volte Pallone d’Oro può lasciare la Juventus per approdare al PSG in Francia per un attacco da sogno con Mbappe e Neymar.

Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, Ronaldo sarebbe il grande obiettivo estivo di Nasser Al-Khelaifi che vorrebbe portare CR7 in Francia.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo con Mbappe e Neymar al PSG. Operazione fatta da Nike

Come riportato da Diariogol.com, il piano del PSG potrebbe avere un grande artefice: la Nike, sponsor sia di Ronaldo che del club parigino. Pare che la Nike che vorrebbe unire sotto un solo tetto due delle sue sponsorizzazioni più importanti, quella del Psg e di Ronaldo. Non è da escludere però la partenza di Neymar che continua ad essere obiettivo del Barcellona, ma l’intenzione del PSG è di un tridente da sogni e stellare per il calcio moderno. Il calciatore andrebbe a prendere al PSG la maglia numero 10 cambiando dopo tantissimi anni con la 7, che lascerebbe a Mbappe, suo idolo fin da bambino. Infatti, Mbappe andrebbe a coronare un sogno giocando con il proprio idolo. La Juventus non ha intenzione di privarsi della propria stella, ma in estate e con tanti soldi in ballo nulla è da escludere.