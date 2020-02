Calciomercato Atletico, il presidente su Cavani: “Non vogliamo esser derubati”

Ultime Atletico | Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato ai media spagnoli del mancato arrivo di Cavani a gennaio:

“E’ una vergogna il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati.

Simeone? È un grande tecnico. L’allenatore che ha vinto il maggior numero di titoli con l’Atletico e continuerà a restare qui per continuare a farlo”.

I colchoneros volevano il Matador in questa sessione di mercato e non la prossima estate. Sfumando l’acquisto a gennaio, gli spagnoli vireranno in estate su un altro attaccante.

E’ quanto sottolinea Deportes Cuatro che svela l’intenzione di Simeone di mollare la presa sull’uruguaiano definitivamente. In questa sessione di gennaio, nonostante la scadenza imminente, il PSG ha rifiutato 15 milioni di euro.

Ultime Napoli: Cavani libero a zero

A giugno sarà lo stesso Cavani a cercarsi un’altra sistemazione essendo un calciatore libero. Il club che deciderà di investire sul calciatore lo farà a parametro zero e dovrà corrispondergli solo l’ingaggio. Una notizia che potrebbe ingolosire tante big anche italiane. Chissà che l’Inter, o lo stesso Napoli, non decidano di riportare la punta in Italia dopo l’esperienza in Ligue 1.