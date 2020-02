Atalanta, Gasperini: “Occasione persa, se vogliamo arrivare in Champions dobbiamo fare di più”

Atalanta-Genoa 2-2 Gasperini | Al termine del giocato in Serie A tra Atalanta e Genoa, ha parlato il tecnico della Dea, Gianpiero Gasperini. L’allenatore ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni Sky Sport dopo il pareggio di 2-2 con la squadra di Davide Nicola. Dopo il vantaggio della Dea poi la ribalta il Genoa, infine è già 2-2 a fine primo tempo.

Notizie Atalanta, Gasperini parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Genoa

Gian Piero Gasperini parla al termine di Atalanta-Genoa di Serie A. Queste le parole a Sky Sport dell’allenatore del club bergamasco che nelle ultime due giornate in casa tra Spal e Geneo ha conquistato solo un punto. Il tecnico non rimprovera la squadra per la prova messa in campo ma chiede di più per l’obiettivo Champions League. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“Abbiamo sbagliato troppo con SPAL e Genoa dopo lo 0-7 con il Torino. Non voglio parlare di presunzione, i ragazzi hanno lottato tanto e fino alla fine, meritavamo qualcosa in più. Faccio fatica a rimproverare i miei calciatori, ma è un’occasione persa dopo la sconfitta della Roma. Se vogliamo lottare per il quarto posto dobbiamo fare qualcosa in più. Tanti errori di fila sia con la SPAL dopo il vantaggio, che oggi dopo il vantaggio con il Genoa. Oggi non eravamo a meglio sotto porta”.