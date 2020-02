Udinese-Inter, Conte in conferenza: “Eriksen è nelle nostre idee di calcio. Io profeta di mercato”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese.

Le parole di Conte alla vigilia della gara contro l’Udinese

Il mercato alla fine non ha portato l’attaccante tanto cercato, ma ora serve rimboccarsi le maniche per provare a ridurre il gap in classifica dalla Juventus. Il prossimo avversario, nella gara in programma domenica sera alla Dacia Arena, è l’Udinese reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma. Ne ha parlato oggi il tecnico salentino: “Stiamo bene, c’è sicuramente la soddisfazione di aver raggiunto le semifinali di Coppa Italia, nonostante le difficoltà di formazione che avevamo. La squadra sta bene, è pronta per l’Udinese”.

Sul mercato: “Siamo contenti che è finito il mercato (ride, ndr), io vi ho spiegato benissimo cosa sarebbe successo. Se vendevamo, entravano calciatori: è successo proprio questo. Due in prestito, per altri due in prestito. Io sono stato molto onesto con voi giornalisti, sono stato un buon profeta”.

Su Eriksen: “Christian stava giocando poco con gli Spurs ma tutto sommato l’ho trovato in una discreta condizione, entra nelle idee di calcio che vogliamo proporre. Ha le caratteristiche giuste per il nostro centrocampo. Paragone con Zidane? No, hanno caratteristiche troppo diverse. Eriksen può essere un rifinitore, Zizou aveva caratteristiche completamente diverse. La squalifica di Lautaro? Giocherà uno tra Sanchez ed Esposito, ovviamente. Vediamo chi ci lascia più garanzie, io ho fiducia in entrambi. E’ un’assenza importante per quello che sta facendo, per la sintonia con Romelu”

Soddisfatto del mercato e dove può arrivare questa Inter? “Sono contento del gruppo che alleno, il tempo ci dirà dove arriveremo. Mi è dispiaciuto chi è andato via, perché questo è un grande gruppo. Dobbiamo essere bravi ad fare integrare velocemente i nuovi, quando crei qualcosa di importante all’interno, vengono fuori cose importanti”.

Sull’appeal della squadra: “Certo, abbiamo messo giocatori importanti nelle condizioni di scegliere e ci hanno scelto. L’Inter è vista in maniera giusta all’esterno, ognuno di noi contribuisce affinché la figura continui ad avere questo lustro, come l’ha avuta sempre in passato. E’ un percorso, su cui bisogna avere pazienza”.