Sassuolo-Roma 4-2: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Sassuolo-Roma: che batosta per i giallorossi | Al Mapei Stadium la Roma soccombe sotto i colpi del Sassuolo di Roberto De Zerbi. E’ netto il 4-2 finale e il ridimensionamento, almeno per stasera, per la squadra di Paulo Fonseca. Ottima prova di Francesco Caputo, autore di una doppietta. Bene anche Edin Dzeko che con il gol di questa sera ha raggiunto quota 100 gol con la maglia della Roma, diventando il settimo marcatore della storia del club capitolino.

Sassuolo-Roma 4-2: gli highlights della partita

Parte fortissimo il Sassuolo che dopo 7′ si ritrova a tu per tu con Pau Lopez dopo l’imbucata perfetta di Djuricic e trova il gol dell’1-0. Dopo 12′ è ancora Ciccio Caputo a raddoppiare e ad indirizzare il match nella direzione neroverde: altra imbucata di Djuricic da centrocampo con il tocco finale di Toljan, con Caputo che non deve fare altro che mettere palla in rete. A fine primo tempo, il risultato è ancora più rotondo. Anche Djuricic mette la sua firma sul match dopo un disimpegno sbagliato da parte della difesa giallorossa.

E’ l’assist di Lorenzo Pellegrini, poi, ad inizio ripresa, a riaprire le speranze della Roma. Sul suo cross c’è il solito Edin Dzeko pronto a mettere in rete il gol del 3-1 con un ottimo stacco di testa. Jordan Veretout riapre completamente la partita dal dischetto ma è poi Jeremie Boga a chiudere i conti per il definitivo 4-2.