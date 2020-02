Stanno per essere annunciate le scelte di De Zerbi e Fonseca in vista di Sassuolo–Roma: siamo un’occhiata alle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali da Sassuolo-Roma

Dopo una sessione di mercato in crescendo, i giallorossi fanno visita al Sassuolo. L’obiettivo è continuare sulla scia di quanto di buono mostrato in un derby a tratti dominato, nonostante la vittoria poi non sia arrivata. Anche i neroverdi vengono da un pareggio che sta stretto contro la Samp: in questo la classifica è ben più preoccupante, sarà battaglia vera.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.