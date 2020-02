Roma, Petrachi spiega la cessione di Florenzi | Prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Roma, Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha spiegato i motivi dell’addio di Alessandro Florenzi.

Roma, Petrachi fa chiarezza sull’addio di Florenzi

Intercettato dai microfoni di DAZN, prima dell’anticipo del sabato sera, Gianluca Petrachi, ds della Roma, ha parlato del prestito di Alessandro Florenzi al Valencia.

“Fonseca in conferenza è stato chiaro. Gli facciamo i migliori auguri perché è ancora un patrimonio della nostra società. Speriamo tutti che possa giocare di più, come Alessandro voleva, così da prepararsi al meglio per gli Europei“.

Tonerà a vestire giallorosso? “I documenti depositati in Lega Calcio dicono così. A fine stagione sarà di nuovo un calciatore della Roma, dopodiché valuteremo la situazione tutti insieme“.

Florenzi al Valencia, l’amarezza dell’ex capitano giallorosso

Ufficializzato il prestito fino a giugno 2020 al Valencia, l’agente di Florenzi ha parlato della situazione personale del calciatore:

“La cosa più importante è che Alessandro stia bene ed è tranquillo, poi dopo le parole non hanno grande significato. Ora toccherà pensare al presente e questa è la migliore scelta per tutti. Sarà un arrivederci, come ogni cosa nella vita”.

Non ha giocato tantissimo sotto la gestione Paulo Fonseca e così è arrivato l’addio alla Roma per non perdere l’opportunità di dire addio ad Euro 2020. Il semestre in Liga potrebbe dare adito a Mancini di convocare anche l’ex capitano della Roma.