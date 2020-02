Notizie Roma, Schick contro i tifosi: “Qui in Germania non fischiano”

Patrick Schick lancia una bordata alla Roma ed al calcio italiano in generale, sottolineando come la cultura in Bundesliga sia diversa.

Ultime Roma, la bordata di Schick

La vita dell’attaccante ceco è cambiata nel giro di pochi mesi: in giallorosso era una specie di oggetto misterioso, mentre al Lipsia di Nagelsmann, attualmente primo in Bundesliga, è praticamente rinato, diventando praticamente inamovibile. Ha segnato 4 gol nelle ultime 7 in Bundesliga, tra cui uno al Borussia Dortmund: numeri confortanti che permettono di pensare al riscatto da parte del club tedesco e che consentono a lui di lanciare una stoccata a chi l’aveva giudicato a suo avviso troppo frettolosamente. “L’atmosfera nel nostro stadio è incredibile“, spiega ai microfoni di Denik, “qui i tifosi ti sostengono sempre, anche quando le cose vanno male. Non è facile fare un paragone con l’Italia, qui c’è sempre il tutto esaurito“.

Mercato Roma, l’affare Schick

Il Lipsia potrà rendere il prestito del bomber un trasferimento a titolo definitivo versando 28 milioni nelle casse della Roma, che diventerebbero 29 in caso di qualificazione alla Champions League (ipotesi molto probabile). Si tratterebbe comunque di una plusvalenza importante per i giallorossi, che nelle casse della Samp versarono all’epoca 14 milioni per comprarlo. Tuttavia, la vicenda si complica se si pensa alla percentuale sulla rivendita che si dice si siano riservati i blucerchiati. All’epoca il comunicato dei giallorossi recitava: “in caso di cessione del giocatore entro i 1 febbraio 2020, la Roma riconoscerà alla Sampdoria un importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro“. Vedremo quale sarà l’interpretazione prevalente…