Notizie Roma, Fonseca dopo il Sassuolo: “L’arbitro e Florenzi non hanno inciso”

Ultime Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN dopo la gara contro il Sassuolo:

Le parole di Fonseca

“Devo fare i complimenti al Sassuolo che ha giocato molto bene. La verità è che non abbiamo giocato per un tempo. E’ impossibile vincere difendendo in questo modo. E’ difficile spiegare questa grande differenza tra i due tempi e con la Lazio. Non è possibile giocare in questo modo per una squadra come la nostra che vuole vincere sempre.

Questa era una gara difficile, sappiamo che non bisogna far giocare il Sassuolo perchè ha qualità offensiva. Non ci aspettavamo di prendere gol in ogni occasione. Difendere in questo modo è difficile da spiegare.

Cessione Florenzi? Non credo abbia inciso, non ho sentito nulla. Penso che abbiamo preparato mentalmente bene la gara ma 45′ minuti in questo modo sono anche difficili da spiegare.

Errori? Quello principale è stato ad inizio pressione, abbiamo lasciato sempre un calciatore contro Cristante. E’ vero che abbiamo sbagliato individualmente, ma anche questo ha inciso.

Pairetto? Non voglio protestare con l’arbitro, non abbiamo perso per colpa sua. Siamo noi i responsabili, ma non capisco tutti questi cartellini per contrasti di gioco. 7 cartellini sono difficili da spiegare.