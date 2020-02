Notizie Napoli, pronto il rinnovo di Gennaro Gattuso

La vittoria contro la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in campionato ha galvanizzato il presidente De Laurentiis: pronto il rinnovo per mister Gattuso.

Ultime Napoli, nuovo contratto per Gattuso

L’aggettivo vulcanico sposa bene la figura di Aurelio De Laurentiis, si sa. E nella città del Vesuvio, il numero 1 azzurro è pronto per un’eruzione di fiducia nei confronti dell’allenatore e del suo staff tecnico. Nonostante le voci in città si rincorrano in merito ad un interesse per Juric (l’acquisto di Rrahmani, l’interesse per Kumbulla), il diktat del presidente è stato chiaro: se Gattuso fa bene, resta lui. E così, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si sta pensando addirittura ad un accordo per rimodulare l’attuale contratto del mister, che prevede una possibilità per gli azzurri di dirgli addio senza troppi fronzoli qualora non arrivasse la Champions League. Magari anche l’Europa League potrebbe andar bene ecco, qualora i risultati dovessero continuare ad essere costanti e soprattutto il Napoli ritrovasse una sua dimensione di gioco per molto tempo dimenticata.

Napoli, è stato (anche) il mercato Kumbulla

D’altronde se il Napoli avesse avuto fiducia nel proprio allenatore, non avremmo assistito ad alcuni acquisti che portano proprio il marchio di Ringhio. Se infatti l’arrivo di Lobotka è soprattutto per scelta di Giuntoli, che l’ha seguito per mesi, quello di Demme è stato un input di Gattuso, che aveva chiaramente spinto anche per Ricardo Rodriguez (poi andato al PSV). E come dimenticare Petagna? Cresciuto nelle giovanili del Milan, gode di grande stima da parte del tecnico calabrese.