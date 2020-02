Paolo Tramezzani non è più l’allenatore del Livorno: fatale la sconfitta contro l’Ascoli, al suo posto è stato richiamato Roberto Breda.

Ultime Livorno, esonerato Tramezzani

Si avvicendano come accaduto quasi due mesi fa, quando fu esonerato Breda, scambiandosi però i ruoli. Adesso l’esonerato è mister Tramezzani, che paga l’ultimo posto in classifica ed una mancanza di vittorie che dura ormai da 11 partite, proprio quando sedeva sulla panchina il tecnico trevigiano, oggi richiamato.

La carriera di Tramezzani

Il bilancio di queste 7 partite è stato tragico: sono arrivati infatti 2 pareggi e 5 sconfitte, con la media di 0.29 punti a partita. Campione del campionato cipriota con l’Apoel Nicosia nel 2018, Tramezzani ha vestito le maglie di Inter, Venezia, Cesena, Piacenza, Totthenham, Atalanta e Pro Patria prima di dedicarsi alla carriera d’allenatore. Gli esordi in panchina nel 2012, come vice di De Biasi con l’Albania, per poi affrontare la prima esperienza in autonomia con il Lugano nel 2016 e quindi con il Sion.

Mercato Livorno, c’è anche un nuovo acquisto

Intanto la società toscana ha anche comprato lo svincolato Victor Demba Bindia, che sarà a disposizione di Breda a partire dalla settimana prossima. Senegalese, classe ’89, è un terzino: ha militato per 10 anni al Sandefjord, in Norvegia, e ha avuto la sua ultima esperienza all’Al-Wehdat, in Giordania.