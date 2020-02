Si toglie qualche sassolino dalla scarpa il difensore brasiliano, accusando Antonio Conte, all’epoca allenatore della Juventus, di avergli mentito in merito alle sue prospettive di poter giocare con continuità in bianconero.

Ultime Juve, le parole di Lucio

Non fu un periodo facile per uno degli eroi del Triplete nerazzurro, messo alla porta dell’Inter quando l’età ha cominciato a farsi sentire ed il suo ingaggio pesava ancora come un macigno. “Mi chiamava Branca ogni 15 minuti“, racconta l’ex centrale a Passioneinter, “diceva che dovevo andarmene, che il mio agente doveva trovarmi una squadra. Sono stati giorni difficili. Io non volevo partire, ma le pressioni continuavano, anche a 2-3 giorni dalla fine del mercato, non era facile trovare una squadra. Così arrivò l’offerta della Juventus, ma fu un errore andarci, dopo 6 mesi infatti sono andato via”.

La bordata ad Antonio Conte

Qualcuno sostenne che la colpa di quel fallimento fu anche del 3-5-2 di Antonio Conte (ora passato all’Inter per ironia della sorte, intento a preparare la gara contro l’Udinese), che non avrebbe valorizzato le sue caratteristiche. Nulla di più falso, secondo Lucio: “Lo schema non c’entra niente, fui preso semplicemente perché Bonucci era a rischio squalifica. Poi alla fine la sua situazione si è risolta ed io sono finito in panchina. Ma Antonio Conte mi aveva rassicurato, dicendomi di venire, che mi avrebbe fatto giocare“.