Milan-Verona, Pioli in conferenza: “Ibra ha l’influenza, al 90% non convocato”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona.

Le parole di Pioli prima di Milan-Verona

Sta per parlare il tecnico rossonero in conferenza a 24 ore dalla gara casalinga contro i gialloblu, in programma domani pomeriggio a San Siro. Dall’arrivo di Ibra il Diavolo è un’altra squadra, serve dare continuità ora ai buoni risultati ottenuti: “Il gruppo è compatto, coeso e determinato nel voler continuare su questa strada, lavorando insieme”.

Sul mercato: “Innanzitutto vi confesso che sono contento sia finito. Abbiamo fatto le cose giuste, alcuni sottovalutano l’inserimento dei nostri acquisti fatti sin da subito. Abbiamo preso calciatori di qualità e personalità, come Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, che ci stanno dando un buon apporto. Ci sono anche giovani di prospettiva e questo è importante”.

Su Rebic e Calhanoglu: “Un giocatore deve sempre cercare di migliorarsi. Rebic è un giovane che può ancora crescere, credo molto in lui. Calhanoglu è da valutare, non ho ancora i convocati, siamo un po’ in difficoltà”.

Sulla situazione di Paquetà: “Nessun retroscena da dovervi raccontare. Lucas è un giocatore del Milan e deve fare quello che fanno i suoi compagni, il suo compito è quello di farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa”.

Sulle difficoltà svelate in conferenza: “Purtroppo abbiamo Ibrahimovic e Kjaer con l’influenza da qualche giorno, al 90% non dovrebbero essere convocati. Ha qualche problema anche Krunic, quindi è in dubbio anche lui. Ma la squadra sta bene.