UFFICIALE – Milan, Ibrahimovic non convocato per la sfida al Verona: i motivi

Milan, Ibrahimovic non convocato | La scelta era nell’aria. E’ stata una costrizione più che una scelta, perché Stefano Pioli non avrebbe mai fatto a meno di Zlatan Ibrahimovic per il suo Milan. Eppure nella gara di domenica, in programma alle 15, la punta svedese non ci sarà.

UFFICIALE – Ibrahimovic non convocato per Milan-Verona

Il Milan ha tentato di recuperarlo fino all’ultimo ma già nella conferenza stampa pre-partita, Stefano Pioli aveva annunciato che al 90% Zlatan Ibrahimovic non sarebbe stato della gara. Il Milan, intanto, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di San Siro contro il Verona e il nome di Zlatan Inrahimvic non configura tra i 20 totali. Ci sono, invece, sia Diego Laxalt che Alexis Saelemaekers (due “nuovi” acquisti del mercato di gennaio).

Ibra out: i motivi

La causa è una forte influenza rimediata dallo svedese che lo ha tenuto fermo ai box negli ultimi due giorni. Inoltre Ibrahimovic soffre anche leggerissimo affaticamento al polpaccio, che è stato praticamente già recuperato. Possono dormire sonni tranquilli, dunque, i tifosi del Milan e tutto lo staff rossonero. Ibrahimovic sarà presente sia nel derby contro l’Inter che per la semifinale d’andata della Coppa Italia contro la Juventus.