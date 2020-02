Mercato Inter, Mourinho racconta la sua versione sull’affare Eriksen

José Mourinho svela tutti i retroscena della trattativa di rinnovo tra Tottenham ed Eriksen, poi sfumata, con il danese che ha preferito accasarsi al’Inter già durante questa sessione di mercato.

Calcio mercato Inter, la verità di Mou

Solo riservatezza, ed un patto tra gentiluomini. Raccontare tutto fin da subito avrebbe potuto portare ad effetti devastanti per gli Spurs, così il portoghese ed il campione che ha firmato con l’Inter hanno deciso di mantenere tutto segreto fino alla fine del mercato. “Io e la società“, si legge su goal.com, “sapevamo tutto fin dall’inizio. Dal primo giorno che sono arrivato, Eriksen mi ha detto che non avrebbe firmato il rinnovo, non abbiamo detto nulla a causa di un accordo morale con il calciatore. Abbiamo provato a gestire al meglio la situazione ed il club ha comunque ricevuto una buona somma nonostante il giocatore fosse in scadenza“.

Lo Special One ha anche provato, ovviamente, a fargli cambiare idea: “Ho provato a convincerlo, ma non c’è stato verso. Da quel momento ho cominciato a configurare la squadra senza di lui, ecco spiegato il motivo delle esclusioni. Al tempo stesso però è un ottimo professionista, ed infatti fino all’ultimo momento ha avuto un atteggiamento positivo e di aiuto verso i compagni“.

I dettagli dell’affare Inter-Eriksen

Sono bastati 20 milioni per vincere la resistenza di Levy, quando in condizioni contrattuali meno favorevoli il valore di Eriksen sarebbe stato almeno il triplo. D’altrocanto, per convincere il trequartista è servito offrirgli uno stipendio che tra parte fissa e bonus arriva a toccare i 9 milioni di euro all’anno per 4 anni e mezzo, come Lukaku. Di buono c’è che è già pronto per giocare: d’altronde, la qualità si paga.