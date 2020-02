Mercato Inter: Kumbulla ed un esterno sinistro a giugno

Mercato Inter: Kumbulla e Kostic in estate?

Notizie Inter: Marotta lavora già in vista dell’estate. Nonostante la formazione nerazzurra non sia riuscita a portare a casa un attaccante negli ultimi minuti del mercato, l’ad nerazzurro è stato protagonista di un buon mercato.

Il colpo Zaza, o Pinamonti è sfumato per un pelo. Oltre alla punta del Torino, della quale abbiamo già parlato in mattina, l’Inter ha provato a chiudere c nil Genoa per Pinamonti, ma l’operazione era troppo complicata dal punto di vista tecnico. Il Genoa, infatti, da oggi dovrà acquistare a titolo definitivo Pinamonti proprio dall’Inter (obbligo di riscatto a 18 milioni a partire da febbraio); quindi Preziosi avrebbe dovuto anticipare l’operazione ieri e prestare Pinamonti all’Inter che a sua volta, a luglio, avrebbe poi riacquistato il ragazzo per 19-20 milioni.

Ultime Inter: tutti i nomi per giugno

L’Inter è comunque già al lavoro per l’estate. Marotta è in pressing su alcuni svincolati e rivelazioni come Kumbulla del Verona (duello col Napoli). L’Inter, nonostante quanto accaduto a gennaio, potrebbe prendere anche lo stesso Giroud in estate qundo sarà svincolato. A proposito di calciatori in scadenza, Marotta monitora anche Mertens: se il belga non rinnoverà col Napoli, occhio ai nerazzurri. E fra i parametri zero l’Inter è forte anche su Chong del Manchester United (da fare con Suning per lo Jiangsu), mentre bisognerà capire la situazione di Kurzawa del Psg che potrebbe cambire in questi mesi. A sinistra l’Inter cercherà un esterno di spessore fra Marcos Alonso, Emerson e Kostic. Occhio anche a Castrovilli e ad un talento del Barcellona.