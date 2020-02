Lazio-SPAL, Inzaghi in conferenza: “Rimpianto Giroud, coperta corta in avanti”

Lazio-SPAL, Inzaghi in conferenza

Lazio-SPAL, Inzaghi in conferenza | Ha parlato alla vigilia della sfida di Serie A tra Lazio e SPAL, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Ha rivelato dell’interesse concreto per Giroud, poi sfumato negli ultimi attimi di mercato e degli obiettivi per la sua Lazio. Di seguito, le sue parole in merito alla sfida contro la SPAL.

Le parole di Inzaghi alla vigilia di Lazio-SPAL

Su Giroud: “Avevo già dichiarato apertamente che stavamo cercando qualcosa, avrebbe sicuramente aiutato. In attacco siamo un po’ corti con l’infortunio di Correa, sarebbe stato un giocatore importante, ma non è andata come speravamo. Andiamo avanti con i nostri e chiederò uno sforzo ulteriore ad Immobile e Caicedo. Proverò increscere Adekanye proverò a farlo crescere”.

Sulla SPAL: “Abbiamo studiato i nostri avversari, andiamo ad affrontare una squadra che sta fa bene quando è lontana da Ferrara, ci servirà molta umiltà. bene lontana da Ferrara, serve umiltà. Non è una settimana decisiva, ma molto importante. Chiederò un sacrificio alla squadra, abbiamo qualche problemino. Tutti insieme, anche coi tifosi, dobbiamo fare il meglio possibile”.

Sugli infortunati: “Vi dico che non ci sarà Patric, ha l’influenza da un po’ di giorni e non sarà del match. Con lui anche Correa e Cataldi, valutiamo giorno per giorni le condizioni di Lukaky. Speriamo in bene per Lulic e Luis Alberto, sono calciatori importanti per noi, ma hanno saltato qualche seduta. Domani vedremo”.

Sulla reazione di Luis Alberto nel derby: “Abbiamo una grande stima reciproca, semplicemente aveva qualche problema ed è per questo che l’ho tolto. Un minuto dopo ci siamo chiariti con il solo sguardo.

Sulle condizioni di Correa: “Impossibile fare delle previsioni, il ragazzo l’ho visto bene ma abbiamo speranze per la prossima settimana. Vediamo come risponderà in allenamento”.