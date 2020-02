Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus: la Fiorentina non arriva però nel suo stato migliore…

La conferenza di Iachini prima di Juve-Fiorentina

Il mister sa, anche perché ha saputo già quando era calciatore, vestendo per molto tempo la maglia della Viola. La gara con la Juventus non è una gara come un’altra per i tifosi, che l’attendono come fosse un derby. Purtroppo però, come già accaduto contro l’Inter, dove è arrivata la prima sconfitta da quando Iachini è in panchina, la squadra è profondamente rimaneggiata. “Mi sarebbe piaciuto giocarmela al pieno della nostre forze“, ha affermato il mister in conferenza, “purtroppo dire che siamo in emergenza è dire poco. Ma non voglio cercare alibi, ora voglio vedere 18 animali organizzati dare tutto in campo“. Ma chi salterà la sfida dell’Allianz? In effetti, a guardare la lista, il mister non ha tutti i torti: Milenkovic e Caceres squalificati, Castrovilli acciaccato ed il lungodegente Ribery privano la squadra di parte della sua spina dorsale. Per fortuna che il mercato ha dato una mano: uno dei nuovi acquisti potrebbe anche scendere in campo domani.

A proposito della Juventus

L’avversario è chiaramente di quelli difficilissimi da battere: “Limitare Ronaldo si può con una difesa perfetta, ma farlo del tutto è complicato. Dybala? Lo conosco bene da quando aveva 18 anni, abbiamo fatto un gran lavoro insieme a Palermo, schierato prima punta è devastante. Sarri? Si vede già l’intelaiatura del suo lavoro, la Juve potrà far bene anche in Europa”.