Fiorentina, Kouamé saluta il Genoa: “Anni indimenticabili, con voi sono diventato grande”

Fiorentina, Kouamé saluta il mondo Genoa | La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Christian Kouamé dal Genoa. Dopo il passaggio in viola ci ha tenuto a ringraziare e salutare, sui social network, il suo vecchio club e i suoi tifosi.

Fiorentina: Kouamé, il messaggio per il Genoa

Su Instagram, l’attaccante ivoriano, ha scritto un lunghissimo messaggio:

“Si chiude un capitolo importante della mia vita. Con la maglia del Genoa sono diventato grande. Ho esordito in A, ho realizzato un sogno. I miei primi gol, le corse sotto la Nord. Con la maglia del Genoa addosso – letteralmente – sono diventato papà per la prima volta. Con questi colori addosso ho conosciuto anche il mio primo infortunio grave: ma che grazie all’affetto di tutti ho sempre affrontato con il sorriso e la sicurezza di tornare in campo come prima e più forte di prima”.

Sul mondo Genoa: “Genova non è stata una parentesi. Genova e il Genoa rimarranno sempre nel mio cuore. Perché dall’inizio mi ha accolto come un figlio. Ringraziare tutti in poche parole diventa difficile. Faccio solo un nome: Marco Pellegri che per me è stato davvero come un papà”.

Kouamé diventa viola, le parole per la nuova piazza

Sulla Fiorentina ha già le idee chiare: “Sono pronto e carico per questa nuova avventura. In una società ambiziosa che ha creduto in me anche se in questo momento sono infortunato. Non vedo l’ora di scendere in campo e sdebitarmi. Di riprendere a correre con lo stesso entusiasmo di sempre. Non sono ancora arrivato a Firenze e ho già avvertito il calore di una piazza appassionata. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova avventura, anzi questo mio nuovo capitolo. Dovete soltanto avere un po’ di pazienza: il tempo di recuperare bene! Poi – ne sono sicuro – sorrideremo insieme. Perché il sorriso non si perde mai!”.