De Leo dopo Bologna-Brescia: “Veniamo fuori col cuore, merito di Sinisa”

De Leo nel post-partita di Bologna-Brescia

De Leo dopo Bologna-Brescia | Ha parlato il collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, al margine della vittoria contro il Brescia. Ecco le sue parole.

Le parole di De Leo

“Questo è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, lottiamo fino alla fine, i ragazzi stanno dimostrando un cambio culturale. E’ così che lo definiamo, abbiamo la voglia di risalire e arrivare in alto. Tendiamo ad associare i principi tecnico-tattici a quelli morali. In questi mesi difficili per il nostro mister, siamo riusciti a venire fuori con il cuore. Facendo così, puoi raggiungere risultati importanti. Noi non ci snaturiamo, molti giocatori offensivi in campo e concediamo tanto, ma vogliamo dare l’impronta ad una squadra che gioca con qualità. Le squadre avversarie ci temono, ci stiamo riuscendo e le squadre blasonate spesso ci aspettano. Questo testimonia quanto stiamo facendo bene”.