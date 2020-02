Calciomercato Sampdoria, Rigoni lascia il club e torna allo Zenit (UFFICIALE)

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, oggi è arrivata l’ufficialità: Emiliano Rigoni chiude anticipatamente la sua seconda esperienza italiana e torna in Russia.

Calcio mercato Samp, addio Rigoni

Era finito ai margini del progetto di Ranieri ormai da settimane, l’ultima presenza risaliva a dicembre: così Samp e Zenit si sono messi a lavoro ed hanno trovato un accordo per la conclusione anticipata del prestito. “Emiliano Rigoni torna allo Zenit“, si legge nel comunicato diffuso dalla società di San Pietroburgo, “Zenit e Sampdoria hanno trovato un accordo per la fine della parentesi in prestito del giocatore in Serie A“.

Nel complesso è sceso in campo con la maglia blucerchiata soltanto 8 volte, di cui 1 in Coppa Italia: non propriamente un successo. A ben ricordare, anche la sua prima esperienza italiana non fu esaltante, visto che durò pochi mesi: ha militato nell’Atalanta dall’agosto 2018 a dicembre 2019 lasciando poche tracce del suo passaggio.

