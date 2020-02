Calciomercato Parma, salta l’affare Gervinho: pronto il ricorso

Salta il trasferimento di Gervinho all’Al Sadd: ci sono stati dei problemi con la ricezione di alcuni documenti e la fretta nella gestione dell’operazione tra Parma, agenti e club qatariota non ha aiutato sicuramente il buon esito dell’affare.

Calcio mercato Parma, Gervinho resta

Ieri sera vi avevamo raccontato, con tanto di foto, della firma di Gervinho con l’Al Sadd: l’ivoriano era arrivato verso le 21:30 allo Sheraton, coi documenti in mano, e le ultime pratiche da sbrigare. Col passare dei minuti però la situazione era diventata sempre più simile ad una spy-story, visto che la fine del mercato in Qatar era fissata per le 22:00. Morale della favola abbiamo passato una notte a capire quali potessero essere i risvolti e sembra che alla fine questo trasferimento non si possa fare, nonostante i dirigenti gialloblu parlino ormai di Gervinho con toni dispregiativi. Oggi è arrivata la conferma dei sospetti iniziali: la documentazione sul trasferimento di Gervinho dal Parma all’Al-Sadd è stata rifiutata perché arrivata oltre il limite. La società di Pizzarotti sta valutando se presentare ricorso.

La delusione di Xavi per Gervinho

Intanto Xavi, allenatore dell’Al-Sadd, ne ha parlato durante la conferenza stampa dopo la sfida con l’Al-Sailiya: “Ho ascoltato dai dirigente del club che è difficile ingaggiare l’attaccante ivoriano dopo che la sessione di mercato è terminata ieri. Qualora fosse registrato, lo sarà per la prossima stagione. Lui è un giocatore importante, speravamo di averlo già adesso“.