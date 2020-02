Calciomercato Napoli: Younes può ancora dire addio

Calciomercato Napoli, la Russia nel futuro di Younes: può ancora partire

Calciomercato Napoli – Younes | Ha trovato la sua chiusura il calciomercato, ma solo in Italia. Sì, perché per quanto riguarda i calciatori in uscita, c’è ancora speranza per coloro che non hanno trovato modo di lasciare il proprio club, nonostante la voglia di dire addio. Il discorso vale soprattutto in casa Napoli e per Amin Younes, calciatore tedesco messo ai margini prima da Carlo Ancelotti e poi dal nuovo tecnico, Gennaro Gattuso. Andrà via, non è riuscito a concretizzare prima del gong di ieri il suo passaggio ad un altro club. La sua speranza è tutta nel calciomercato in Russia, perché lì chiuderà i battenti il prossimo 21 febbraio.

News Napoli, scintilla mai accesa tra gli azzurri e Younes: il tedesco andrà via

Il Napoli ha acquistato Politano, mettendo ancora di più ai margini dell’organico di Gattuso, il tedesco Amin Younes. Non ha mai inciso in maglia azzurra il calciatore ex Ajax, pronto a cercare fortuna altrove. Stando a quanto rivelato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, infatti, l’attaccante 26enne attende solo il calciomercato, lontano dalla Serie A. Potrebbe essere in Russia il suo futuro, dopo la breve esperienza in Italia. Al Napoli ha totalizzato solo 23 presenze, mettendo a segno 3 gol e piazzando 3 assist. Un’esperienza azzurra da cui ci si aspettava di più, dopo il lungo corteggiamento di qualche anno fa. Il calciatore adesso è disposto ad andare via e lo farà soltanto se dovessero arrivare offerte concrete e soprattutto a titolo definitivo, da parte di club importanti. Il tedesco non ha intenzione, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, di andare via in prestito.