Olivier Giroud potrebbe ancora essere un giocatore della Lazio: Igli Tare sta continuando a pensarci e soprattutto a lavorarci in ottica estiva.

Calcio mercato Lazio, ecco Giroud a parametro 0

Adesso sarà sicuramente un colpo a parametro 0, a meno che non voglia andare in Russia o in un altro mercato che chiuda i battenti più in là. Appare improbabile però che un attaccante come Giroud decida di “optare” per un campionato minore, così sarà caccia al francese nei prossimi mesi. Grazie all’intermediazione di Vincezo Morabito, anche Igli Tare stava per metterci le mani sopra e secondo il Corriere dello Sport, ci riproverà in ottica giugno.

Anche perchè in fin dei conti, non è mancato nulla nella trattativa col francese e forse nemmeno con il Chelsea: a bloccare l’affare è stato il no del Napoli per Mertens, che non andando ai Blues, ha bloccato una serie di movimenti di mercato nel settore offensivo.

I dettagli dell’accordo

Sempre secondo il Corriere, l’accordo tra la società biancoceleste ed il bomber era stato raggiunto sulla base di un triennale da 2,5-3 milioni di euro netti a stagione: la Lazio però, come già ricordato, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Inter e di eventuali altre big che proveranno a strappare il suo sì (ammesso che qualcuno non l’abbia già fatto).

Sarà fondamentale per la squadra d’Inzaghi raggiungere quindi il traguardo Champions: con la massima competizione europea da disputare, l’appeal di Lotito aumenterebbe di certo.