Calciomercato Juventus: Willian a parametro zero al Barcellona, sta per sfumare

Calcio Mercato Juventus Willian | La Juventus continua le sue operazioni di mercato anche dopo la fine della sessione invernale, e pensa in ottica estiva, quando la dirigenza bianconera tenterà di portare a termine altri colpi importanti. Nelle scorse settimane si è parlato parecchio anche di Willian, esterno brasiliano in scadenza di contratto con il Chelsea. Il giocatore sarebbe un’ottima pedina per Sarri, visto e considerata soprattutto la sua ottima esperienza in ambito europeo.

L’affare però non è affatto semplice, anche perchè sull’ex Shakhtar è piombato anche il Barcellona. Il club blaugrana ci pensa già da un po di tempo, ma in giornata pare che abbia affondato parecchio il colpo, raggiungendo già un accordo piuttosto importante. Stando a quanto riportato da goal.com, il Barcellona sarebbe infatti vicinissimo all’arrivo di Willian a parametro zero in estate. Juventus beffata, costretta a cambiare obiettivo?

Juventus: finite le speranze per Willian?

Willian era ed è tuttora un obiettivo concreto per la Juventus, al quale farebbe molto comodo un giocatore come il brasiliano. Il Barcellona incombe e piazza un tassello importante nella trattativa, ma i bianconeri potrebbero decidere di non arrendersi ancora. Con molte probabilità verranno fatti altri tentativi, sapendo e considerando tutte le complicazioni del caso.